Siirt'te "Kentsel Dönüşüm Projesi" başladı

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SİİRT (AA) - Siirt'te kentsel dönüşüm projesi kapsamında 6 mahallede 77'si ticari, 116'sı konut ve 5'i depodan oluşan 198 yapının yıkımına başlandı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Siirt Belediyesince, Karakol Mahallesi'nde başlatılan yıkım çalışmalarını inceledi.

Projenin detayları hakkında mahalle sakinlerini bilgilendiren Hacıbektaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, birinci etap çalışmaların başladığı projede 145 hak sahibi bulunduğunu söyledi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının bir senedir şirket ve hak sahipleri arasında ikna çalışmaları ile devam ettiğini belirten Hacıbektaşoğlu, proje ile "eski Siirt" tabir edilen alanın yeniden eski görkemli ve hareketli günlerine döneceğini aktardı.

Siirt'in tarihi bir güne tanıklık ettiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu şunları kaydetti:

"Eski Siirt dediğimiz 6 mahallede kentin kültürünü oluşturan hemen her Siirtlinin hikayesi ve hatırası var. Tarihi niteliği olan yapılar dışında tarihi niteliği olmayan yapıların tamamı yıktırılarak projeyle yine Siirt'in tarihine kültürüne uygun yapılacak. Çarşılar muhafaza edilecek. Etap halinde yapılacak projenin yakın zamanda tamamlanmasını umut ediyoruz."

Mahalle sakinlerinden Zafer Doğrusever de şehrin kentsel dönüşümle ihya olacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Proje kapsamında 2'si tescilli 3 yapı muhafaza edilecek, yapılacak konut ve ticari alanlar ise yatay mimariye uygun olacak.

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