Depremzede aileler Tillo'da geziye götürüldü

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SİİRT (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Siirt'te misafir edilen ailelere yönelik kültür gezisi gerçekleştirildi.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında depremzede ve çocukları için Tillo'ya kültür gezisi düzenledi.

Evlerden alınan aileler, ilçede türbe ziyareti, kale ve seyir terasını gezdi, Botan Vadisi'nin doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.





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