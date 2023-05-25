Siirt’te gastronomi paneli düzenlendi

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SİİRT (AA) - Siirt’te Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında "Siirt Mutfağının Türk Mutfağındaki yeri" konulu gastronomi paneli düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Siirt Tarım Müzesi Eğitim Merkezinde düzenlenen panelde Siirt'in tarihi geçmişi ve bölgede yaşayan medeniyetlerin mutfak kültürü anlatıldı.

Siirt Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Barış Kezer, Siirt mutfağının kentin sosyal ve kültürel kimliğini yansıttığını belirtti.

Katılımcılara teşekkür eden Kezer, şehrin kültürel gastronomi zenginliğini gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değindi.

Panelde Gastronomi Yazarı Danışman Şef Mehmet Kudat, Şef Levent Avcı, Ürün Geliştirme ve Konsept Danışmanı Şef Tahir Edebalı, Ürün Geliştirme ve Konsept Danışmanı Şef Erdal Türksoy ve Siirt Büryan ustası Murat Kayaalp Türk ve Siirt mutfağı ile ilgili bilgiler aktardı.



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