Siirt’te "2023 Yılı Kurban Organizasyonu" Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

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SİİRT (AA) - Siirt’te 2023 Yılı Kurban Organizasyonu Bilgilendirme Toplantısı geçekleştirildi.

Müftülük ile Türkiye Diyanet Vakfı Siirt Şubesi ev sahipliğinde Öğretmenevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Davut Kaya, kurban organizasyonu hakkında bilgi verdi.

Kaya, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının ortaklaşa yürüttüğü vekaletle kurban organizasyonunda bu yıl deprem bölgesine öncelik verileceğini belirtti.

Organizasyonun şeffaf yürütüldüğünü ifade eden Kaya, "Deprem bölgesinde vatandaşların acılarını hafifletip bayram sevinçlerini çoğaltmanın gayreti içindeyiz. Ülkemizin diğer bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ve bütün dünyadaki mazlum, mağdur ve muhtaçlara da milletimizin iyilik elini uzatmaya devam edeceğiz." dedi.

Müftü Vehap Kapıcıoğlu ise paylaşmanın önemine değinerek, toplumların huzurlu ve mutlu olmalarında en büyük etkenin paylaşmak olduğunu belirtti.

İmkanı olanların vekaletle kurban kampanyasına dahil olmalarını isteyen Kapıcıoğlu, paylaşmaya önemli bir davranış olduğunu kaydetti.

Toplantıya, din görevlileri katıldı.

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