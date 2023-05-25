Siirt Üniversitesinde patent eğitimi semineri düzenlendi

SİİRT (AA) - Siirt Üniversitesi'nde (SİÜ) akademisyenlere yönelik patent eğitimi gerçekleştirildi.

SİÜ'den yapılan açıklamaya göre, Siirt Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürlüğünün girişimleriyle gerçekleştirilen programda akademisyenlerin araştırmaları sonucunda ortaya çıkan model ve tasarımların hem ticarileştirilmesi hem de yasal haklarının korunmasına yönelik bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, üniversitenin patentleşme sürecini anlattı, 2022 yılında 7 patent alındığını, başvuru aşamasında da 2 çalışmanın bulunduğunu aktardı.

Üniversite özelinde akademik araştırma ve patent konularında ülkenin iyi üniversitelerinden biri haline geldiğini dile getiren Şırnak, şunları aktardı:

"Çok yakın bir zamanda uluslararası bir kuruluş tarafından yapılan bir çalışmada üniversitemiz Ar-Ge alanında Türkiye'de 12. sırada yer alırken, mühendislik alanında ise birinci olmuştur. Bu başarılar, istediğimizde neler yapabileceğimizin en somut ve güzel örneğidir. Diğer taraftan araştırma süreçlerinde de çok iyi noktalara ulaştığımızı da göstermektedir. Bu noktadan sonra atılacak en önemli adım bu seviyemizi korumanın yanı sıra katma değere dönüşecek model ve tasarımları ortaya koyan araştırmalara ağırlık vermektir. Bu süreç neticesinde hem üniversitemiz hem de ülkemizin gelişmesine katkımızı artıracaktır. Araştırmalarımızda ortaya koyacağımız söz konusu model ve tasarımların ticarileştirilmesi ve yasal haklarının korunması açısından patentlenmesi ya da faydalı model olarak tescillenmesi büyük önem arz etmektedir."

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