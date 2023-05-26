Siirt'te nesli tükenmekte olan yaban keçileri görüntülendi

SİİRT (AA) - Siirt'te doğa koruma ekipleri, nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban keçilerini görüntüledi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, doğa koruma ekipleri, yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Siirt kırsalında denetim yapan ekiplerin teleskobuna nesli tükenmekte olan ve 300 bin lira avlanma cezası bulunan, dik kayaların usta tırmanıcısı yaban keçisi (Capra aegagrus) yansıdı.
Görüntülerde anne yaban keçisi, yavrularını emziriyor.