AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül mazbatasını aldı

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SİİRT (AA) - Siirt'te AK Parti'den milletvekili seçilen Mervan Gül, mazbatasını aldı.

Gül, beraberinde AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç ve partililerle Siirt Adliyesine geldi.

Burada İl Seçim Kurulu Başkanı Erhan Obut'tan mazbatasını alan Gül, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, partilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Mazbatayı Siirt halkı adına aldığını belirten Gül, şöyle konuştu

"28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor bir oyla Cumhurbaşkanı seçersek o zaman inanıyorum ki bu mazbata bizim için çok daha önemli olacak. Siirt halkına hizmet etmek için gece gündüz çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç da mazbatanın hayırlı hizmetlere vesile olması temennisinde bulunarak, AK Parti'nin kentteki yatırım ve hizmetlerini yeni dönemde de sürdüreceğini kaydetti.

Milletvekili Gül, adliye çıkışında vatandaşlarla fotoğraf çekti.

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