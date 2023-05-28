Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başında

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SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oyunu kullandı.

Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geldi.

Kayıtlı oldukları 1076 numaralı sandıkta oy kullanan Hacıbektaşoğlu, seçimin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

İl genelinde temel vatandaşlık görevi olan oy kullanma sürecinin huzur ve güven içerisinde geçmesini temenni eden Hacıbektaşoğlu, seçim güvenliğinin sağlanabilmesine yönelik her türlü tedbirin alındığını aktardı.

AK Parti Siirt Milletvekili Gül de Şehit Mehmet Kapusuz Ortaokulu'na geldi.

Burada oy kullanılan salonları ziyaret eden Gül, sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.

Seçmenlerle de sohbet eden Gül, 1016 numaralı sandıkta oyunu kullandı, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.





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