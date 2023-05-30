AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül'den AA'ya ziyaret

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SİİRT (AA) - AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Anadolu Ajansı (AA) Siirt bürosunu ziyaret etti.

Ziyarette AA muhabirleriyle görüşen Gül, dünyanın birçok noktasında yayın yapan AA'nın kurulduğu günden bu yana önemli görevler üstlendiğini söyledi.

14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Siirt halkının desteğiyle milletvekili seçildiğini dile getiren Gül, "Siirtli hemşehrilerimiz seçimlerde üzerine düşen görevi yaptı. Şu anda sıra bizde. Bu dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Siirt'imizi en iyi hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

Halka hizmet yolunda bürokrasiye de önemli görevler düştüğünü aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Siirt için gayret gösteren ve bu kente aşık bürokratlarla çalışacağız. Halkımızın derdiyle dertleneceğiz, gençlerimize istihdam kapıları açacağız. Bürokrasi de hem halkımıza hizmet yapacak hem istihdam alanı oluşturacak yatırımcılara gereken desteği sağlayacaktır. Kısacası bürokrasi yatırımların önünde asla engel olarak görülmeyecektir. Bu konuda halkımız ve yatırımcılarımız müsterih olsun."

Seçimlerde kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Gül, "Türkiye Yüzyılı"nda kazananın tüm Türkiye olduğunu vurguladı.

AA muhabirleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.







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