Siirt'te engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı

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SİİRT (AA) - Siirt'te askerlik yapmayan 5 engelli, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

İl Jandarma Komutanlığı'nda temsili askerlik yapan engelliler için yemin töreni gerçekleştirildi.

Üniformaları giydirilen engelliler tören alanına alındı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende temsili askerler, refakatçilerin yardımıyla silahlarını tutarak ant içti.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, törenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Evlatlarımızın yemin merasiminden gurur duyduk. İnşallah bu anılar evlatlarımızın hayatlarında güzel bir hatıra olarak kalacak. Törene katılan kardeşlerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum." dedi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük de özel birey ve ailelerini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, askerliğin her Türk gencinin arzu ettiği bir görev olduğunu aktardı.

Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri engellilere terhis belgelerini verdi.

Tören, Jandarma ekiplerinin eğitimli köpekler eşliğinde gösteri yapması ve katılımcılara ikramda bulunulmasıyla sona erdi.

Törene, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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