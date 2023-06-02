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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te depremzedeler yararına konser verildi

AA

Siirt'te depremzedeler yararına konser verildi

SİİRT (AA) - Siirt'te Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri, depremzedelerin yararına düzenlenen konserde sahne aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip'in desteğiyle oluşturulan koro, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda "Sesimizle Nefes Oluyoruz" adlı konser düzenlendi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların yararına düzenlenen konserde, Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve güncel eserler seslendirildi.

Bir süre önce futbol maçında düşüp kolunu kıran müzik öğretmeni Serhat Özdemir, konserde alçılı koluyla sahneye çıktı.

Özdemir'in performansı, izleyicilerin beğenisini aldı.

Programda Vali Vekili Muhammed Sait Baytok, performanslarından dolayı öğretmen ve öğrencileri kutladı.

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