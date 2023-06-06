Siirt'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Siirt'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merkez ve Kurtalan ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan 6 şüphelinin ev ve iş adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonlarda şüpheliler yakalandı, 2 kilo 460 gram esrar, bir miktar metamfetamin ve eroin ile 17 uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.