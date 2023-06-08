Siirt'te çevre ve çocuk etkinlikleri sürüyor

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SİİRT (AA) - Siirt'te 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla öğrencilere yönelik etkinlikler devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Raci Bülbül, Yunus Emre İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrencilerin çevreye yönelik hazırladığı materyalleri inceledi.

Etkinlik öncesinde öğrencilere sıfır atık ve geri dönüşüme yönelik düzenlenen eğitimin verimli geçtiğini dile getiren Bülbül, daha temiz bir Siirt, daha temiz bir dünya için farkındalık oluşturacak etkinlikleri sürdüreceklerini aktardı.

Kurum personeli, daha sonra öğrencilerle iklim oyunu ve atık malzemelerden materyal yaptı. Çocukların yüz boyama, tohum ekme ve palyaço izletildi.

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