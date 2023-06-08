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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı'na verdi

AA

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı'na verdi

SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfına verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, Türkiye Diyanet Vakfının "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla sürdürdüğü vekaletle kurban organizasyonuna destek olmak için vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı Siirt Şubesine verdi.

Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret eden Müftü Vehap Kapıcıoğlu, Türkiye Diyanet Vakfı'nın ülke genelinde başlatmış olduğu kampanyaya ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacıbektaşoğlu, İslam aleminin yaklaşan Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "Bu yıl kurbanımı deprem bölgesi önceliği ile başlatılan yurt içi vekaletle kurban kesim programı kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışlıyor, bu anlamlı kampanyaya katılımın yüksek olmasını bekliyoruz." dedi.

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