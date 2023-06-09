Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'ndan esnaf ziyareti

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SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, iş yerleri yanan esnafı ziyaret etti.

Hacıbektaşoğlu, iki hafta önce Ülkü Mahallesi Marangozlar Çarşısı'nda çıkan yangında hasar gören iş yerlerinde incelemede bulundu.

Dükkan sahipleriyle görüşen Hacıbektaşoğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hacıbektaşoğlu, daha sonra Cumhuriyet Caddesi ve Helvacılar Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti, talepleri dinledi.

Kentte yürütülen çalışmalar hakkında esnafı bilgilendiren Hacıbektaşoğlu, yapılacak hizmet ve yatırımlarda her vatandaşın görüş ve önerilerini dikkate alacaklarını belirtti.

Ziyarette, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cemal Koyuncu da bulundu.

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