Siirt'te yüzde 50 hibeli arıcılık projesinin sözleşmesi imzalandı

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SİİRT (AA) - Siirt'te arıcılık projesinin sözleşmesi imzalandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Kalkınma Altyapı Yatırımları yüzde 50 hibeli arıcılık projesi kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ile hibe almaya hak kazanan Murat Kocaağa arasında hibe sözleşmesi imzalandı.

Buna göre, Pervari Ekindüzü köyündeki yatırımcıya 648 bin lira proje tutarı karşılığında 500 kovan, bal süzme makinesi, tek kişilik sır alma tezgahı, arıcı barakası, mobil güneş enerji sistemi, bal sağım çadırı, elektrikli çit sistemi, şurupluk ve ana arı Izgarası desteği verilecek.

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