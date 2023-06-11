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Siirt'te baraj gölünde batan sandaldaki 5 kişi kurtarıldı

AA

Siirt'te baraj gölünde batan sandaldaki 5 kişi kurtarıldı

SİİRT (AA) - Siirt'te Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı gölünde sandalın batması sonucu suya düşen 5 kişi kurtarıldı.

Baraj gölünde gezintiye çıkan 5 kişinin bulunduğu sandal henüz bilinmeyen nedenle battı.

Sandalın battığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

Suya düşen 5 kişi çevredekilerin de yardımıyla kurtarılarak, kıyıya ulaştırıldı.

Olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, UMKE jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kurtarılan kişiler kontrol amaçlı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, AA muhabirine, ihbar üzerine bölgeye geldiklerini belirterek, suya düşen 5 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Akkoyunlu, herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını ifade ederek, "Çok şükür bir kaybımız, yaralımız yok." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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