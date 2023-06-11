Siirt'te baraj gölünde batan sandaldaki 5 kişi kurtarıldı

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SİİRT (AA) - Siirt'te Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı gölünde sandalın batması sonucu suya düşen 5 kişi kurtarıldı.

Baraj gölünde gezintiye çıkan 5 kişinin bulunduğu sandal henüz bilinmeyen nedenle battı.

Sandalın battığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

Suya düşen 5 kişi çevredekilerin de yardımıyla kurtarılarak, kıyıya ulaştırıldı.

Olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, UMKE jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kurtarılan kişiler kontrol amaçlı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, AA muhabirine, ihbar üzerine bölgeye geldiklerini belirterek, suya düşen 5 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Akkoyunlu, herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını ifade ederek, "Çok şükür bir kaybımız, yaralımız yok." dedi.



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