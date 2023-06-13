Siirt'te jandarma personelinden Kızılay'a kan bağışı

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SİİRT (AA) - Siirt'te jandarma ekipleri, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun desteği, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük'ün girişimleriyle Kızılay Siirt Şubesi tarafından "Bir Kan Bir Hayat" sloganıyla düzenlenen kan bağışına destek verdi.

Kızılay ekipleri, 280 ünite kan bağışı yapan jandarma personeline bronz madalya beratı takdim etti.

Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, düzenlenen kan bağışına destek veren İl Jandarma Komutanlığı yetkili ve personeline teşekkür etti.

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