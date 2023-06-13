Siirt'te İl Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te İl Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

AA

Siirt'te İl Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

SİİRT (AA) - Siirt Üniversitesi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için "İl Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı.

SİÜ'den yapılan açıklamaya göre, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak başkanlığında düzenlenen koordinasyon toplantısı verimli geçti.

Toplantıda, 17-18 Haziran'da yapılacak YKS'nin sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda geçmesinin sağlamak, hazırlıklar, sınav öncesi, sınav günü ve sonrasında alınacak önlemlere ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şındak, huzurlu ve güvenli bir sınav ortamının oluşturulması hususunda tüm ilgili kurumların koordineli bir şekilde görev yapacağını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te jandarma personelinden Kızılay'a kan bağışı
YEREL HABERLER Siirt'te jandarma personelinden Kızılay'a kan bağışı
Siirt'te 65 dönüm buğday ekili alan yandı
YEREL HABERLER Siirt'te 65 dönüm buğday ekili alan yandı
Siirt'te 65 dönüm ekili buğday tarlası yandı
YEREL HABERLER Siirt'te 65 dönüm ekili buğday tarlası yandı
Siirt´te Ilısu Barajı havzasında sandal alabora oldu: 8 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Siirt´te Ilısu Barajı havzasında sandal alabora oldu: ...
Siirt'te baraj gölünde batan sandaldaki 5 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Siirt'te baraj gölünde batan sandaldaki 5 kişi ...
Otomobilinden çalınan para ve cep telefonları için 20 bin lira ödül verecek
YEREL HABERLER Otomobilinden çalınan para ve cep telefonları için 20 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.