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Siirt'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı

AA

Siirt'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı

SİİRT (AA) - Siirt'te her türlü açık alan toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi ve mitingi gibi etkinliklerin 15 gün yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonları ve ülkede son zamanlarda meydana gelen terör eylemleri göz önünde bulundurularak önlem alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliği, kişi dokunulmazlığı, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasa dışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla il ve ilçelerde her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri gibi eylem ve etkinlikler 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğinde 13 Haziran saat 00.01'den 27 Haziran saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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