Şehit Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın adı memleketi Siirt'te kütüphanede yaşatılacak

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına, memleketi Siirt'teki okulda kütüphane kuruldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce 2015'te şehit olan Cumhuriyet Savcısı Kiraz anısına başlatılan "Kitaplıklar Umutla Dolsun" kampanyası kapsamında çok sayıda kitap toplandı.

Merkez Ebul Vefa İmam Hatip Ortaokulunda oluşturulan kütüphaneye, "Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi" adı verildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, açılışta yaptığı konuşmada, modern bir yapıya sahip kütüphanenin, çocukların bilgiye en doğru ve güvenilir kaynaklardan ulaşmasını sağlayacağını söyledi.

Çocukların kütüphanede vakitlerini en güzel şekilde değerlendirme imkanına sahip olacağını aktaran Sarıca, şunları kaydetti:

"Kütüphanemizde bulunan satranç, mangala gibi akıl ve zeka oyunlarıyla öğrencilerimizin bilişsel gelişimlerine de katkı sağlanacak. Kütüphanemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Siirtli şehidimiz, Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın adını yaşatmak istedik. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Kütüphanemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Öncül de oluşturulan kütüphane hakkında bilgi verdi.

Açılışa, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık ve bazı kurum temsilcileri de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.