Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan jandarmanın kuruluş yıl dönümü mesajı

SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hacıbektaşoğlu, mesajında, milletin birliğini ve devletin bekasını her türlü tehditte karşı yüksek bir vazife şuuruyla koruyan, vatanı ve bayrağı için her türlü zorlu görevi üstlenen jandarma teşkilatının yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Jandarmanın, kurulduğu günden bu yana köklü birikimi, tecrübesi ve fedakar mensuplarıyla halkın mutluluğu için gece gündüz demeden çalıştığını dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Gücünü yasalardan, desteğini milletimizden alan jandarma teşkilatı, vatan sevgisi, iyi eğitimli personeli, modern donanımı, disiplini, kabiliyeti ve görev anlayışıyla daima takdiri hak etmiş ve aynı zamanda hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere her geçen gün daha da bağlılık göstererek, milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır. Halkın huzurunu koruması, güvenlik ve asayişin sağlanması için başta terör olmak üzere her türlü suça karşı canı pahasına mücadele eden jandarma, her zaman milletimizle iç içe olmuş, yediden yetmişe insanımızın sevgi ve desteğini kazanmıştır. Bundan sonra da üstlendiği zorlu görevi başarıyla sürdüreceğine olan inancım tamdır. Milletimizin sevgisine ve güvenine mazhar olmuş Türk Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

