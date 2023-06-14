Siirt’te Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184. yıl dönümü etkinlikleri

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SİİRT (AA) - Siirt’te Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümü kutlandı.

Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Zekeriya Tor, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Törene, askeri personel katıldı.





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