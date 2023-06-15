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Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

AA

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçuna ilişkin planlı ve teknik takipli soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında yakalama kararı çıkarılan Ö.A, A.Ö. ve S.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kent merkezindeki 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin, esrar, 9 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, soruşturma kapsamında şu ana kadar ara yakalamalar sonucu ve eş zamanlı operasyon aşamasında 16 farklı uyuşturucu kullanıcısı şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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