Siirt Belediyesi kreşinde karne heyecanı yaşandı

SİİRT (AA) - Siirt'te Minik Adımlar Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde eğitim öğren çocuklara karneleri verildi.
Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özekinci, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Orhan Doğan Parkı'nda kreşte düzenlenen törende öğrencilere karnelerini dağıttı.
Kreşte 92 öğrenciye karnelerinin dağıtıldığını dile getiren Özekinci, yıl boyunca kreşteki çocuklara kültürel ve sosyal gelişim olanakları sağlandığını aktardı.
Karne töreninde öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.