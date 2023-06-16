Siirt'te YKS'ye girecek öğrencilere pansiyon hizmeti

SİİRT (AA) - Siirt'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere ücretsiz barınma imkanı sağlanacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ve pazar gün YKS kapsamında TYT ve AYT'ye katılacak öğrenci ve velileri, erkekler için Abdulhakim Ayten Anadolu İHL, Atatürk Anadolu Lisesi, kadınlar için ise Zeynep Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve 14 Eylül Anadolu Lisesinin pansiyonlardan ücretsiz yararlanabilecek.

Pansiyonda kalmak isteyenlerin sınav belgelerini göstermeleri yeterli olacak.





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