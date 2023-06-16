Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu okul önlerinde gürültüye dikkat çekti

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SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, yarın ve pazar günü yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sorunsuz geçmesi için okul önlerinde gürültü yapılmaması uyarısında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.

Hacıbektaşoğlu, vatandaşlara çağrıda bulunarak, öğrencilerin motivasyonunun bozulmaması için sınavların yapılacağı okul çevrelerinde ve caddelerde araç ve konvoylarında korna, çalgı ve yüksek ses ve okullara yakın inşaatlarda sınav günü gürültü çıkarılmasından kaçınmalarını istedi.

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