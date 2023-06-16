Siirt'te hastaneye transkütan bilirubinmetre cihazı alındı

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SİİRT (AA) - Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine transkütan bilirubinmetre cihazı alındı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, bebeklerden kan almadan ölçüm yapabilen cihaz hastane envanterine kazandırılıp hastaların hizmetine sunulmaya başlandı.

Halk arasında sarılık olarak bilinen rahatsızlığın teşhisinde bilirubin oranının ölçülmesi için geleneksel yöntemle bebeklerden her seferinde kan alınarak tekrar değerlendirilme gereği yapılıyordu.

Normal standartlarda ışık yolu ile kandaki bilirubin oranını ölçmeyi ve analiz etmeyi sağlayan cihaz, bebeklerin canı yanmadan ve kan alınmasına gerek olmadan kısa sürede bilirubin düzeyleri tespit edilebilecek.

Açıklamada, ölçüm ve erken teşhis edilmesi açısından da bebek sağlığı için son derece önemli olduğu belirtildi.

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