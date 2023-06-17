Siirt Belediyesi "Spor Parkı" yapıyor

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SİİRT (AA) - Siirt'te "Spor Parkı" projesi inşaat çalışmaları son aşamaya geldi.

Vali ve Belediye Başkan Vekil Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla sosyal belediyecilik projesi kapsamında Barış Mahallesi Kadın Yaşam Merkezi arazisinde yapımına başladığı projenin inşaat çalışmaları sürüyor.

12 bin 752 metrekareyi kapsayan Spor Park'ta, 4 bin 950 metrekare yeşil alan, futbol sahası, basketbol sahası, tenis kortu, kapalı spor, 2 soyunma ve dinlenme odaları yer alıyor.

Hacıbektaşoğlu, Spor Park'ın açık ve kapalı alanlarıyla bölgedeki çocuk ve gençlerin ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşılayacağını aktardı.

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