Siirt Belediyesi temizlik ve ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

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SİİRT (AA) - Siirt'te temizlik ve ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla yaz aylarında haşere ve larvalara karşı ilaçlama ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelindeki tüm mahalleleri kapsayacak şekilde çalışma yürüten ekipler ilaçlama yapıyor.



Vardiya halinde 07.00-13.00 ile 17.00-01.00 saatleri arasında çöpler toplanırken, koku ve görüntü kirliliğine karşı da her 48 saatte bir konteynerler yıkanıyor.





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