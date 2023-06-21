Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

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SİİRT (AA) - Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.

Ahmet A'nın kullandığı 34 EJ 1987 plakalı otomobil, Siirt Çevre Yolu'nda Veysel S'nin kullandığı 06 S 5757 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştıkları araçlardan çıkarılan 4 kişi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Muhammed Sevinç (12), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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