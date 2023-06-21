Garzan Ovası'nda buğday hasadı başladı

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SİİRT (AA) - Siirt’in önemli hububat üretim merkezlerinden Garzan Ovası'nda buğday hasadına başlandı.

Kurtalan ilçesine bağlı Saipbeyli köyünde başakların olgunlaşma durumuna göre tarlalara giren biçerdöverlerle ilk hasat yapıldı.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, yaptığı açıklamada, hasat döneminin çiftçiler için bereketli olması dileğinde bulundu.

Ovada 250 bin dönümlük buğday ekili alanda biçerdöverlerle hasadın gerçekleşeceğini kaydeden Demirhan, "Bu yıl yağışların istenilen düzeyde yağmasıyla tarım alanlarında verim artışı yaşandığını görmekteyiz. Ayrıca Bakanlığımızın açıkladığı hububat alım fiyatları da çiftçilerimizi memnun edecek seviyelerde." dedi.

Çiftçilerden Yusuf Toprak da verime işaret ederek, "Şu an biçerler ile hasadını gerçekleştirdiğimiz tarla 500 dönüm, gördüğümüz kadarıyla tarlamızdan dönüm başı 500 kilo civarında buğday elde ediyoruz. Bu nedenle verimin diğer yıllara oranla daha iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz." diye konuştu.

Toprak, buğday fiyatlarının da uygun seviyelerde olduğunu belirterek, çiftçi olarak yüzlerinin güldüğünü söyledi.





















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