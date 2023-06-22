Siirt'te okuma yazma kursunda mezun olanlara sertifikaları verildi

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SİİRT (AA) - Siirt'te kadınlara yönelik açılan okuma yazma kursunda mezun olan 10 öğrenciye sertifika verildi.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla kadınlara yönelik ücretsiz açılan yüzme, Türk işaret dili, yabancı dil, okuma yazma, Kur'an-ı Kerim, el sanatları, akıl ve zeka oyunları, dikiş-nakış, bağlama, keman, çini işlemeciliği, müzik ve bilgisayar kursları sürüyor.

Okuma yazma kursu öğretmeni Evin Yılmaz, Orhan Doğan Parkı'nda açılan okuma yazma kursundan mezun olan 10 öğrenciye sertifikalarının verildiğini bildirdi.

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