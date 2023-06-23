AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül'den hastane inşaatında inceleme

SİİRT (AA) - AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, yapımı devam eden 400 yataklı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında incelemede bulundu.



Siirt Çevre Yolu kenarındaki 70 bin metrekare alanda inşası süren ve toplam 89 bin 749 metrekare kapalı alandan oluşacak hastanenin inşaat alanına gelen Gül, proje müdürü Mithat Demircan'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Sağlık alanında bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak hastane projesinin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Gül, "Hastanemiz yatay mimariye uygun inşa ediliyor. Deprem izolatörleriyle donatılacak hastanemiz sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesi amacıyla tasarlandı. Binada çok sayıda ameliyathane bulunacak, böylece daha fazla cerrahi operasyon gerçekleştirilebilecek ve hastaların ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılanabilecek." diye konuştu.

Gül, hastanenin personele ve hastalara modern, konforlu bir ortam sunacağını kaydetti.

Proje müdürü Demircan da çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini bildirdi.

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