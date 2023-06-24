Siirt'te evlenmek istediği kızın annesini rehin alan şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Siirt'te evlenmek istediği kızın evine izinsiz giderek, annesini rehin alan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, evlenmek istediği kızın merkez Barış Mahallesi 1344 Sokak'taki evine izinsiz giden S.T. (31), kızın annesi M.A'yı (40) darbederek kuru sıkıdan bozma tabancayla rehin aldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, etkisiz hale getirdikleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.