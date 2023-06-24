Siirt Belediyesi yetim ve dezavantajlı 40 çocuğu giydirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Siirt Belediyesi, kentteki ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık aldı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Hamiyet Merkezi ekipleri, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla bayram öncesi çocukların yüzünü güldürdü.

Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı verileri ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün sosyal inceleme görevlilerinin saha taramalarında tespit edilen 40 çocuk, evlerinden alınarak mağazaya götürüldü.

Aileleriyle bayramlık elbise beğenen çocuklar, hediyeleri verildikten sonra belediye araçlarıyla evlerine bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.