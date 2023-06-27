AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül'den Kurban Bayramı mesajı

SİİRT (AA) - AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, bayramın manevi atmosferini vurgulayarak, bayramlarda vatandaşların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının güçlendiğini kaydetti.

Kurban Bayramı'nın Müslüman aleminin en önemli dini bayramlarından biri olduğunu belirten Gül, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı, bizlere fedakarlık, paylaşma ve yardımlaşma ruhunu hatırlatır. Bu kutsal günlerde manevi duygularımızı pekiştirerek, ailemizle, komşularımızla ve tüm insanlarla daha fazla bir araya gelmeliyiz. Kurban ibadetiyle birlikte birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızı güçlendirelim. Bu bayramda sevgi ve hoşgörü ile birbirimize destek olalım. Bu vesileyle tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum."

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