Siirt'te tarlalarda çıkan anız yangını bahçelere sıçramadan söndürüldü

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SİİRT (AA) - Siirt'te çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesi sonucu bahçelere sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Kooperatif Mahallesi çevre yolu mevkisinde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çabası sonucu bahçelere sıçramadan söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yaklaşık 130 dönümde etkili olan yangın, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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