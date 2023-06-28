Siirtli 80 yaşındaki Hüsnü amca Cüneyt Arkın sevgisiyle tanınıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde esnaflık yapan 80 yaşındaki Hüsnü Korkusuz, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'a olan sevgisiyle tanınıyor.

Pervari ilçesinde yaşayan Korkusuz, AA muhabirine, geçen yıl vefat eden sanatçı Cüneyt Arkın'ı çok sevdiğini söyledi.

Güleçler köyünden 45 sene önce Pervari'ye geldiğini anımsatan Korkusuz, "Cüneyt Arkın sanki benim bir kardeşimdir, o kadar seviyorum. Filmleri oynadığı zaman iş yerimi kapatıyordum ve onu izlemeye gidiyorum. Onun efendiliğini, kahramanlığını seviyorum." dedi.

Korkusuz, yaklaşık 50 yıl önce Cüneyt Arkın'ı Diyarbakır'da gördüğünü, ancak kalabalıktan dolayı yanına gidemediğini dile getirdi.

Korkusuz, "Bütün filmlerini defalarca izledim. En sevdiğim filmi de Malkoçoğlu ama her filmi çok güzel. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Abdullah Sevinç de sanatçı Arkın'ın büyük bir değer olduğunu belirterek, "Küçüklüğümden beri Hüsnü amcayı tanıyorum. Cüneyt Arkın'a olan sevgisiyle biliyoruz. Film oynadığı zaman hemen dükkanı kapatıp filmi izlemeye gidiyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.