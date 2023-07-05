Siirt'te Şehit Uzman Çavuş Aydın Ceylan için mevlit okutuldu

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SİİRT (AA) - Siirt kırsalında yürütülen "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu"nda 7 Haziran'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan mevlit okutuldu.



İl Jandarma Komutanlığınca Şehitler Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, dua edildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, programa katılan şehidin babası Bekir Ceylan ve kuzeni Abuzer Ceylan'a başsağlığı dileğini illetti, onlarla yakından ilgilendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince programa katılanlara gül suyu ve lokum ikram edildi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Şehit ve Gazi Aileleri Dernekler Federasyon Başkanı Baki Olgaç, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

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