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        Siirt'te serinlemek için çaya giren genç kayboldu

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 17:44
        Siirt'te serinlemek için çaya giren genç kayboldu

        SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde serinlemek için girdiği çayda kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Gözpınar köyünde yaşayan ve arkadaşlarıyla serinlemek için Ekinli köyü mevkisindeki Garzan Çayı'na giren V.U. (18), bir süre sonra gözden kayboldu.

        Arkadaşları ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin V.U'ya ulaşmak için başlattığı çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor.

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