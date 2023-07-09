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        GÜNCELLEME - Siirt'te serinlemek için girdiği çayda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

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        Giriş: 09.07.2023 - 18:20
        GÜNCELLEME - Siirt'te serinlemek için girdiği çayda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

        SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde, serinlemek için girdiği çayda kaybolan gencin cesedi bulundu.

        Gözpınar köyünde yaşayan ve arkadaşlarıyla serinlemek için Ekinli köyü mevkisindeki Garzan Çayı'na giren Veysi Ulukan (18), bir süre sonra gözden kayboldu.

        Arkadaşlarının ve çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin, Ulukan'a ulaşmak için başlattığı çalışmalara, vatandaşlar da destek verdi.

        Bölgeye gelen Batman İtfaiyesi dalgıç ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları sonucunda, Ulukan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Ulukan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

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