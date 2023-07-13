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        Siirt'te kamu yararına yükümlü çalıştırılması amacıyla protokol imzalandı

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 16:52
        Siirt'te kamu yararına yükümlü çalıştırılması amacıyla protokol imzalandı

        SİİRT (AA) - Siirt Valiliği, Siirt Belediyesi ve Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında "Kamu Yararına Yükümlü Çalıştırılması Amacıyla İş Birliği Protokolü" imzalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kurumlar arasında imzalanan protokol ile Valiliğe bağlı kurumların talebi halinde yükümlülerin ücretsiz olarak kamu kurumlarında genel idari hizmetler, temizlik, bakım onarım, park ve bahçe işleri ve ağaçlandırma hizmetlerinde görev yapacak.

        Protokol ile haklarında kamuya yararlı bir işte çalıştırılması kararı verilen yükümlülerin ceza infazlarının yerine getirilmesinin yanı sıra yeniden suç işlemelerini engelleyici etkenleri güçlendirmeyi, sosyalleşmelerini teşvik etmeyi, üretken, verimli, kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk sahibi bir yaşam biçimini benimsemelerini sağlayarak, topluma kazandırılmaları hedefleniyor.

        İmza törenine, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca ve Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut katıldı.

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