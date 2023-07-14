Siirt'te 3 bin 500 çocuk ve genç yarı olimpik ve portatif havuzlarda yüzme öğreniyor

SİİRT (AA) - Siirt'te 3 bin 500 çocuk ve genç, yarı olimpik ve portatif yüzme havuzlarında eğitmenler eşliğinde yüzme öğreniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlenen yüzme kursuna katılan 7-18 yaş arası merkez ve ilçelerde yaklaşık 3 bin 500 öğrenci hem yüzme öğreniyor hem de serinliyor.

Gençlik ve Spor İl Şube Müdürü Levent Obuz, bu yıl yüzme başta olmak üzere tüm spor dallarına yoğun talep yaşandığını aktardı.

Kapalı yüzme havuzlarının yanı sıra bu yıl merkez ve tüm ilçelerde portatif yüzme havuzları kurulduğunu aktaran Obuz, havuzların haftanın belirli günlerinde çocuk ve gençler belirli günlerde de engellilere yönelik hizmet verildiğini aktardı.

Yüzme antrenörü Bahattin Kızılarslan da yaş kategorilerinde kurslara tabi tutulan çocuklara güvenli yüzme öğretildiğini bildirdi.

Çocukların sıcak havalarda yüzerek serinlediğini kaydeden Kızılarslan, "Yaz Spor Okulları kapsamında en çok yoğunluk yüzme kurslarına yapıldı. Biz de tüm imkanları çocuklara seferber ettik. Çocukların yaz aylarında daha verimli vakit geçirmesi ve sporla tanışmasının amaçlandığı kurslar sayesinde onlara hem yüzme öğretiyor hem de başarılı olanları yarışmalara hazırlıyoruz." dedi.