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        Siirt'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit ve hatim duası okundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 15:21
        Siirt'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit ve hatim duası okundu

        SİİRT (AA) - Siirt’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okundu.

        Merkez Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde düzenlenen programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, il yetkilileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahiler okundu.

        Hatim duası yapıldı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar için dua edildi.

        Programın ardından vatandaşlara lokum ikram edildi.

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