Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hacıbektaşoğlu, mesajında, 15 Temmuz'da vatan, demokrasi ve bağımsızlık uğruna mücadele veren milletin asırlar öncesinde olduğu gibi yine aynı kararlılıkla yaşadığı toprakları ve şanlı tarihini korumanın istikbalinin yegane unsuru olduğunu tüm dünyaya haykırdığını aktardı.

Milletin, darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla canları pahasına meydanları doldurarak vatanına, bayrağına, ezanına sahip çıktığını dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz darbe girişiminin ilk anlarından itibaren açık ve net bir şekilde milli iradeden ve demokrasiden yana tavır koyan kahraman Siirt halkı da 15 Temmuz gecesinde yeni bir destan yazarak, gözü dönmüş dış mihrakların maşası hain darbecilere geçit vermemiştir. Darbe gecesi canilerin silahlarına ellerini, tanklarına karşı bedenlerini ortaya koyarak, canlarını hiçe sayan Siirtliler, valisiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, basını ile ve toplumun tüm katmanları ile yekvücut olarak hain darbecilere karşı onurlu bir duruş sergileyerek en güzel cevabı vermiştir. Tarih boyunca FETÖ'nün tertiplediği hain darbe girişimi gibi pek çok badireyi bertaraf etmeyi başaran bir ecdadın evlatları olarak bizlere düşen görev, birimize daha çok kenetlenip şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine sahip çıkarak, ülkemizi daha güçlü daha müreffeh yarınlara taşımak için hep birlikte çok daha fazla çalışmaktır. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden FETÖ, PKK ve tüm terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele azim, kararlılık ve inançla devam edecektir. 15 Temmuz'da devletimizin bütünlüğüne milletimizin istikbaline ve hürriyetine kasteden hainlere karşı gövdesini siper eden tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum."