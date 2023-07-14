Siirt'te şehit yakınları ve gaziler 15 Temmuz programında buluştu

SİİRT (AA) - Siirt'te şehit yakınları ve gaziler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından burada konuşma yapan Vali Turan Hacıbektaşoğlu, Türk milletinin tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığı için mücadele eden, nice şanlı zaferler ve kahramanlık destanları yazdığını söyledi.

Mukaddes vatanın ebedi varlığını devam ettirmek, milli birliği ve bölünmez bütünlüğü muhafaza ederken canını veren kahraman şehitleri minnetle andıklarını dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün şanlı bayrağımızın altında millet olarak huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, canını bu vatan uğrunda, milletin bekası uğrunda şehit olan kardeşlerimizin ve bu uğurda çarpışan kahraman gazilerimizin sayesindedir. Sizler şehit ailesi olma şerefine ulaşmış, milletimizin kalbinde müstesna bir yere sahipsiniz. Bu anlamda şehit aileleri bizim baş tacımızdır. Gazilerimiz bizim göz bebeğimizdir. Devletimiz her zaman sizlerin yanındadır. Yanınızda olamaya devam edecektir. Kapımız sizlere her daim açıktır. Sizler asla yalnız değilsiniz."

Devletin içine sızan FETÖ'nün sinsice planladığı hain darbe girişimini aziz milletin kahraman direnişiyle bozguna uğratılmasının üstünden 7 yıl geçtiğini anımsatan Hacıbektaşoğlu, "O gece dünyanın en büyük ihanetini ve bu ihanete karşı kazanılan zaferin gururunu aynı anda yaşadık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve aziz milletimizin milli iradeye sahip çıkması, karanlık güçlerin maşası olan hain darbecilerin emellerini kursağında bıraktı. 15 Temmuz'da bir destan yazıldı."diye konuştu.

Programa, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşların temsilcileri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.