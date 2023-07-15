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        Siirt Belediyesi ekipleri arızalara müdahale ediyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 11:48
        Siirt Belediyesi ekipleri arızalara müdahale ediyor

        SİİRT (AA) - Siirt'te altyapı hizmetlerinin sorunsuz sağlanması amacıyla çalışmalar sürüyor.

        Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (SİSKİ) ekipleri, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla şehrin cadde ve sokaklarında altyapı hatlarının temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

        Bahçelievler Mahallesi 1426. Sokak'ta içme suyu arızası ihbarı alan ekipler, olaya müdahale etti, arızayı giderdi.

        Kentin diğer mahallelerde de altyapıdan kaynaklanan arızalara müdahale eden ekipler, gece de çalışmalarına devam ediyor.

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