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        Eski Kültür Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Dirikolu vefat etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 12:53
        Eski Kültür Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Dirikolu vefat etti

        SİİRT (AA) - Eski Kültür Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Siirt İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Şaban Can Dirikolu, hayatını kaybetti.

        Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dirikolu'nun cenazesi Siirt'e getirildi.

        Burada kılınan namazın ardından Dirikolu'nun cenazesi Zevye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Kültür Memur-Sen Genel Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere sevenleri ve Kültür Memur-Sen camiamıza başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

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