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        Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu enkaz altından kurtarılan depremzedeyi makamında kabul etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 17:42
        Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu enkaz altından kurtarılan depremzedeyi makamında kabul etti

        SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz altından Siirt ekibi tarafından kurtarılan depremzede Gökçehan Şahin'i makamında kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siirt'e gelen Şahin, Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

        Hacıbektaşoğlu, depremlerin ardından arama ve kurtarma ekiplerinin büyük özveriyle çalıştığını ve yaşanan zorlu süreçte devlet ve milletin büyük dayanışma örneği gösterdiğini, bu sayede yaraların hızlı bir şekilde sarıldığını dile getirdi.

        Enkaz altında yaşadıklarını Hacıbektaşoğlu'na anlatan Şahin, Siirt ekibinin fedakarca çalışması sonucu enkaz altından kurtarıldığını belirterek tüm ekiplere teşekkür etti.

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